Volley Bergamo 1991 a Macerata doppio obiettivo | quarta vittoria in fila ed entrare in Coppa Italia

Bergamo. Per la Coppa Italia e per centrare la quarta vittoria consecutiva: l'appuntamento di sabato 6 dicembre, alle 21 a Macerata, per il Volley Bergamo 1991 avrà questo duplice obiettivo. Reduce da tre successi consecutivi, con 9 punti raccolti nelle ultime 4 partite che le hanno portate fino all'ottavo posto in classifica, le rossoblù si sono ritrovate ora artefici del proprio destino, a una giornata dal termine del girone di andata che delinea il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. "Abbiamo messo la seconda e siamo riuscite a sbloccarci – riconosce Alessia Bolzonetti – L'abbiamo fatto soffrendo un po', perché non è facile e tirarsi su dopo una serie di partite andate male, ma abbiamo trovato l'alchimia e ora siamo anche belle da vedere, perché, quando le cose vanno bene, è tutto è più bello.