Volla | Il contrabbando di sigarette Carabinieri arrestano 68enne
Sequestrate oltre 30 chili di sigarette di contrabbando: arrestato 68enne a Volla. A Volla sono da poco passate le 14 quando i Carabinieri della locale stazione notano A. R., 68enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha esposto 2 stecche di sigarette di contrabbando e le sta vendendo ai passanti. I carabinieri fermano l’uomo e decidono di perquisire la sua abitazione dove vengono rinvenute e sequestrate altre 149 stecche di bionde illegali. Parliamo di 1.510 pacchetti per un totale di poco più di 30 chili. Il 68enne è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio. L'articolo Volla: Il contrabbando di sigarette. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
