Voi partite per Natale o per Capodanno?

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Natale","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Capodanno","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Faccio entrambi fuori","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Resti a casa per tutte le Feste","index":3}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Voi partite per Natale o per Capodanno?

Leggi anche questi approfondimenti

Le offerte di Natale sono iniziate! Tre chicche super scontate per riempire le feste di partite epiche Amygdala – 70% Gioco strategico sulle emozioni. Raccogli risorse, piazza tessere nelle regioni colorate e crea reti di emozioni per accumulare punti. Sfid - facebook.com Vai su Facebook

Mirko Di Natale (@_Morik92_) / Posts Vai su X

Natale e Capodanno a Ravello: attesi Massimo Ranieri e Francesco Paolantoni - Massimo Ranieri con lo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo" e Francesco Paolantoni con un'originale versione jazz della fiaba "Pierino e il Lupo" di Sergei Prokofiev guidano la programmazione del ... Come scrive ilvescovado.it

Natale a Peschici: il programma degli eventi di dicembre e gennaio - Da sabato 6 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 Peschici, la ‘Perla del Gargano’, per il terzo anno consecutivo, si trasformerà nella ‘Perla del Natale’, con un ricco cartellone di eventi e appunta ... Da foggiatoday.it

Ventimiglia dà il via agli eventi Natalizi: grande attesa per Capodanno. Assessore Calcopietro: “Animazione, DJ, musica live e tantissime altre novità” - Il Natale è in arrivo e anche il Comune di Ventimiglia si è preparato ad accoglierlo, stilando un calendario eventi per ogni gusto. rivieratime.news scrive

Da Händel a Beethoven: a Largo Mahler il Natale e il Capodanno suonano in grande - Quando il freddo di dicembre avvolge Milano e le luci dell’Avvento risplendono tra le vie cittadine, l’Orchestra Sinfonica di Milano dà vita a una doppia narrazione musicale che intreccia preghiera, t ... Segnala ilgiorno.it

Torino pensa al Natale, Concerto di Capodanno all'Inalpi Arena - Nonostante le temperature decisamente estive, Torino pensa già alle vacanze natalizie. Segnala ansa.it

Amalfi festeggia il Natale con un calendario straordinario: Neri per Caso, Gnut, tradizioni folk e un Capodanno unico - Tutta la magia del Natale si accende ad Amalfi, con il ricco programma di eventi 2025/26 promosso dall’AmministrazioneComunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano. Segnala msn.com