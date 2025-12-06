Voci per un Presepe nella chiesa di Sant' Andrea Apostolo a Novoli

NOVOLI - Voci per un presepe: un canto corale per il Natale. Prepariamoci a vivere la magia del Natale con le musiche di Antonio Castrignanò e Rocco Nigro. Un evento straordinario, aperto a tutti e completamente gratuito. Antologia di canti della tradizione musicale salentina e delle diverse. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

?"Ecco la magia del Natale, la luce che ci illumina la via, i nostri bambini con le loro voci ed il presepe con Gesù vicino a noi!" ? Che il periodo più bello dell'anno abbia inizio, con la nostra accensione dell' albero e momento condiviso in Chiesa! - facebook.com Vai su Facebook

Voci per un presepe: un canto corale per il Natale con Antonio Castrignanò e Rocco Nigro - Prepariamoci a vivere la magia del Natale con le musiche di Antonio Castrignanò e Rocco Nigro, protagonisti di un evento speciale, completamente gratuito e aperto a tutti. Riporta pianetalecce.it

Natale 2025, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli "Ecco il Salvatore" - 30, ci sarà un concerto di Natale diretto dal maestro Luigi Solidoro all'organo, Tommaso Passeri al violino e le voci soprano di Antonella Marzi e Laura ... Scrive lecceprima.it

Vinovo: inaugurata la mostra presepi nella chiesa di Santa Croce - Nella chiesa di Santa Croce, "I Batu'", inaugurata la 25* Mostra Presepi, curata dalla Famija Vinoveisa e valevole come Memorial Angela Penati. ecodelchisone.it scrive

A Tuglie il concerto di “Voci per un presepe” nella Chiesa Maria Ss. Annunziata - A Tuglie (Le) domani, lunedì 30 dicembre, uno degli eventi più attesi per la rassegna Natale in Cantina: alle ore 20. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Il presepe dell’Enaip inaugura alla chiesa di Sant’Agostino - Inaugurazione del presepe realizzato dai centri socio occupazionali di Enaip Cesena alla chiesa di Sant’Agostino. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Incanta i bolognesi da 40 anni: ecco il nuovo presepe di via Azzurra | VIDEO - Il dottor Chimenti ci guida tra le statuine dell’edizione 2025 (che vede un'esposizione anche in via Spadolini). Come scrive bolognatoday.it