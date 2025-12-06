Vizzolo Predabissi la polizia bussa alla porta | lui spegne le luci e tenta di nascondersi Arrestato con mezzo chilo di droga

Milano, 6 dicembre 2025 – Ha spento le luci di casa e ha cercato di nascondersi, quando la polizia ha bussato alla sua porta. Ma gli agenti sono riusciti ad entrare in casa e a sorprenderlo con droga e una pistola scacciacani: l’uomo, un 64enne italiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Mecenate, nell'ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento a Vizzolo Predabissi, nel Milanese, quale verosimile luogo di detenzione di un'arma, e nel primo pomeriggio del 3 dicembre si sono recati sul posto per un controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

