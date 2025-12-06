Vizzolo Predabissi la polizia bussa alla porta | lui spegne le luci e tenta di nascondersi Arrestato con mezzo chilo di droga
Milano, 6 dicembre 2025 – Ha spento le luci di casa e ha cercato di nascondersi, quando la polizia ha bussato alla sua porta. Ma gli agenti sono riusciti ad entrare in casa e a sorprenderlo con droga e una pistola scacciacani: l’uomo, un 64enne italiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Mecenate, nell'ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento a Vizzolo Predabissi, nel Milanese, quale verosimile luogo di detenzione di un'arma, e nel primo pomeriggio del 3 dicembre si sono recati sul posto per un controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Comune di Vizzolo Predabissi ha stabilito di erogare le risorse aggiuntive assegnate per gli obiettivi di servizio Asilo Nido 2025 trasferendo queste ultime alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio per il pe - facebook.com Vai su Facebook
Vizzolo Predabissi, la polizia bussa alla porta: lui spegne le luci e tenta di nascondersi. Arrestato con mezzo chilo di droga - L’uomo, un 64enne italiano, è stato trovato anche con una pistola scacciacani identica a quelle in uso alle forze dell'ordine ... Lo riporta msn.com
Vizzolo Predabissi, frontale sulla via Emilia: muore 23enne, ferito camionista - Incidente mortale sulla via Emilia a Vizzolo Predabissi: 23enne muore in un frontale tra furgone e un Tir, poco prima delle 17. Come scrive cronacaossona.com
Vizzolo Predabissi, incidente frontale devastante tra tir e furgone: giovane perde la vita - Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la bretella che unisce la via Emilia alla provinciale per Sant’Angelo Lodigiano, a Vizzolo Predabissi, un furgone e un tir si sono scontrati frontalmente in un trat ... notizie.it scrive
Vizzolo Predabissi: A devastating head-on collision between a truck and a van leaves a young man dead. - Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la bretella che unisce la via Emilia alla provincial per Sant’Angelo Lodigiano, a Vizzolo Predabissi, un furgone e un tir si sono scontrati frontalmente in un ... Da notizie.it
Incidente frontale sulla Statale a Vizzolo Predabissi tra furgone e tir, un morto e un ferito nello scontro - Incidente frontale a Vizzolo Predabissi: 23enne alla guida di un furgone morto nello scontro con un tir sulla via Emilia, si chiamava Nicolas Costa ... Da virgilio.it