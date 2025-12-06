' Vivo! Secret Santa' a Pontedera
Il Secret Santa. ma con degli sconosciuti.Hai sempre partecipato al "Secret Santa" con amici o colleghi. ma quest’anno puoi farlo con tutta la community di VIVO! Un modo diverso e divertente per festeggiare insieme l’arrivo del Natale! Come funziona?- Dal 5 al 21 dicembre passa da VIVO! e porta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Sessione di Natale dal vivo! Festeggia il Natale con una serata speciale di Dungeons & Dragons a NAPOLI! Sabato 20 Dicembre 2025 – ore 20:30 Pub Miseria e Nobiltà — Via Giambattista Ruoppolo 125, Napoli ? €25 con cena inclusa (panino + p - facebook.com Vai su Facebook
“Pontedera delle donne“ entra nel vivo. Ciclabili rosa, oggi l’inaugurazione - Alle 12 alla Gronchi la mostra “Le Atlete“ in onore delle campionesse di Parigi. Si legge su lanazione.it