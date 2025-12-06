Guardando all’America, l’europeo ancora oggi rimane perplesso. È occidente certo, ma è un altro occidente. Nella dinamica elastica delle relazioni tra queste due facce di una medesima medaglia vi è un’inscindibile legame eppure anche una distanza che appare incommensurabile, una sorta di differenza fondamentale che non riusciamo a cogliere pienamente. Forse per questo, ancora oggi, leggere un libro come La democrazia in America di Tocqueville, un geniale europeo che più europeo non poteva essere in quanto era un nobile francese dell’Ottocento, ci appare così straordinariamente attuale. E forse per questo ancora ci stupiamo dei fenomeni politici che in quella terra dei liberi assumono forme improvvise, insolite e spesso per noi incomprensibili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vivace e sconvolgente. La Natura che rende l’America un occidente diverso