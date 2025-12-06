Viva Servizi in sciopero per 24 ore uffici chiusi e niente call center Urgenze garantite

ANCONA – Viva Servizi Spa informa i cittadini che venerdì 12 dicembre, a seguito dello sciopero di 24 ore proclamato dalla Cgil, a cui ha aderito l’organizzazione di categoria Filctem-Cgil Ancona, non potrà essere garantito il regolare funzionamento degli uffici clienti territoriali, del call. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

