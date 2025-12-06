Visita all’Arma del generale e del prefetto

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISTOIA Doppia visita nel giro di pochissimi giorni, e dall’alto valore istituzionale, alla Caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di viale Italia. Il primo appuntamento ha visto la visita del Prefetto, Angelo Gallo Carrabba, che è stato ricevuto dal Comandante provinciale Fabio De Rosa, dagli ufficiali, dalle guide delle 23 stazioni dell’Arma sul territorio e una rappresentanza dei Carabinieri Forestali, della sezione di Polizia Giudiziaria e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel suo discorso, il Prefetto ha sottolineato la peculiarità dell’Arma, rappresentata degli essenziali concetti di capillarità e prossimità che rappresentano un valore aggiunto nell’intercettare le esigenze di un territorio e della popolazione che lo abita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

visita all8217arma del generale e del prefetto

© Lanazione.it - Visita all’Arma del generale e del prefetto

Argomenti simili trattati di recente

visita all8217arma generale prefettoIl generale Iacobelli in visita alla ’Plava’. Incontro con il Prefetto - Il generale Aldo Iacobelli, comandante interregionale dei carabinieri ’Podgora’, con sede a Roma, ha fatto visita al comando provinciale ... Come scrive msn.com

Il generale dei carabinieri Conforti in visita a Fermo - Il generale di brigata Nicola Conforti, alla guida dell'Arma nelle Marche dal 17 settembre, è stato in visita a Fermo questa mattina. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Visita All8217arma Generale Prefetto