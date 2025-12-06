Visita all’Arma del generale e del prefetto
PISTOIA Doppia visita nel giro di pochissimi giorni, e dall’alto valore istituzionale, alla Caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di viale Italia. Il primo appuntamento ha visto la visita del Prefetto, Angelo Gallo Carrabba, che è stato ricevuto dal Comandante provinciale Fabio De Rosa, dagli ufficiali, dalle guide delle 23 stazioni dell’Arma sul territorio e una rappresentanza dei Carabinieri Forestali, della sezione di Polizia Giudiziaria e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel suo discorso, il Prefetto ha sottolineato la peculiarità dell’Arma, rappresentata degli essenziali concetti di capillarità e prossimità che rappresentano un valore aggiunto nell’intercettare le esigenze di un territorio e della popolazione che lo abita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
