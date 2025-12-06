Virtus-Hapoel blitz pro-Pal Alta tensione in Comune

Mancano sei giorni al match tra la Virtus e l’Hapoel Tel Aviv, ma lo scontro tra collettivi pro-Pal e amministrazione è già iniziato. E la partita, definita "del genocidio" dagli attivisti capitanati da Giovani Palestinesi e Potere al Popolo, si prospetta già ad alta tensione. Nella speranza, questa volta, che non si replichi quanto visto in occasione della gara di EuroLega delle V nere contro il Maccabi. La competizione è già arrivata a Palazzo d’Accursio con il blitz di una decina di esponenti di Gp e Pap: bandiere palestinesi e fischietti alla mano, gli attivisti hanno rallentato l’avvio del Question Time chiedendo al Comune di non fare giocare la gara, "impedendo che negli spazi suoi o su cui ha influenza si giochi l’ennesima partita del genocidio", intonando il coro "vergogna, vergogna" verso l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus-Hapoel, blitz pro-Pal. Alta tensione in Comune

