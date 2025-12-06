Virtus Entella-Spezia quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby logure mette di fronte due squadre che hanno l’urgenza di fare punti in chiave salvezza. Virtus Entella-Spezia si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 19.15 presso lo stadio Comunale di Chiavari. VIRTUS ENTELLA-SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa devono rialzarsi dopo il ko di Catanzaro, per tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione. Due pareggi, due vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque per la squadra di Chiappella, che ora deve trovare continuità. Gli Aquilotti vogliono dare un senso alla vittoria contro la Sampdoria per lasciare il terz’ultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Virtus Entella-Spezia, quindicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Contenuti che potrebbero interessarti

Seconda vittoria di seguito per i ragazzi di Boscolo: Nechita, Pietropoli e Di Nolfo ribaltano la Virtus Entella. di Dennis Carzaniga #Nazionali #Primavera2 - facebook.com Vai su Facebook

#Catanzaro- #VirtusEntella, le formazioni ufficiali Vai su X

CM STADIO: Virtus Entella-Spezia 2-0 - In un "Comunale" di Chiavari quasi tutto esaurito, l'Entella di Luca Prina vince 2- Segnala calciomercato.com

Spezia-Virtus Entella 2-0: il tabellino - 1): Chichizola, Valentini, Terzi, Ceccaroni, De Col (29' Vignali), Maggiore ... Come scrive calciomercato.com

Chiavari, trecento ultrà per Virtus-Spezia - È allarme a Chiavari in vista della partita di domani tra Virtus Entella e Spezia: almeno trecento tifosi spezzini sono attesi allo stadio Comunale, nonostante il divieto imposto dal Comitato di ... Riporta ilsecoloxix.it