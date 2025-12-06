La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. Stessa pena è stata sollecitata per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Violenza sessuale di gruppo a Trapani, chiesti 10 anni per Pizzolato. Il campione olimpico a processo con 3 amici