Violenza sessuale chiesta condanna a 10 anni per l’ex campione olimpico Pizzolato
(Adnkronos) – La condanna a dieci anni di carcere è stata chiesta dalla Procura di Trapani per il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024. L’accusa è di violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa pena, come scrivono oggi La Sicilia e Giornale di Sicilia, è stata sollecitata per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Condanna a 5 anni e mezzo per il 39enne accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il fatto avvenne nell'area del porto vecchio di Trieste. - facebook.com Vai su Facebook
Mio intervento sulla proposta di legge in tema di violenza sessuale Vai su X
Nino Pizzolato, il campione olimpico a processo: violenza sessuale di gruppo su una turista, chiesti 10 anni - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, campione olimpico di sollevamento pesi, medaglia di bronzo a ... Secondo ilmessaggero.it
“Violenza sessuale di gruppo”, chiesta condanna di tre agrigentini e del campione olimpico Pizzolato - di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese ... Da grandangoloagrigento.it
Nino Pizzolato, il campione olimpico a processo per violenza sessuale di gruppo: chiesti 10 anni. Il racconto choc della turista - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, campione olimpico di sollevamento pesi, medaglia di bronzo a ... Secondo msn.com
Violenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per Pizzolato - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, accu ... msn.com scrive
Abusi sessuali su 4 pazienti in una casa di cura a Viterbo: chiesta condanna a 9 anni per un oss - Abusi sessuali su 4 pazienti in una casa di cura a Viterbo: chiesta condanna a 9 anni per un operatore socio- Secondo nursetimes.org
Rimini Comix, chiesti tre anni per il 19enne accusato di molestia su una cosplayer - Rischia una condanna a tre anni il giovane tunisino di 19 anni imputato per violenza sessuale in relazione a un episodio avvenuto durante l’edizione 2024 del ... Secondo chiamamicitta.it