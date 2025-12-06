Violenza sessuale chiesta condanna a 10 anni per l’ex campione olimpico Pizzolato

Ildifforme.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La condanna a dieci anni di carcere è stata chiesta dalla Procura di Trapani per il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024. L’accusa è di violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa pena, come scrivono oggi La Sicilia e Giornale di Sicilia, è stata sollecitata per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

violenza sessuale chiesta condanna a 10 anni per l8217ex campione olimpico pizzolato

© Ildifforme.it - Violenza sessuale, chiesta condanna a 10 anni per l’ex campione olimpico Pizzolato

Leggi anche questi approfondimenti

violenza sessuale chiesta condannaNino Pizzolato, il campione olimpico a processo: violenza sessuale di gruppo su una turista, chiesti 10 anni - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, campione olimpico di sollevamento pesi, medaglia di bronzo a ... Secondo ilmessaggero.it

violenza sessuale chiesta condanna“Violenza sessuale di gruppo”, chiesta condanna di tre agrigentini e del campione olimpico Pizzolato - di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese ... Da grandangoloagrigento.it

violenza sessuale chiesta condannaNino Pizzolato, il campione olimpico a processo per violenza sessuale di gruppo: chiesti 10 anni. Il racconto choc della turista - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, campione olimpico di sollevamento pesi, medaglia di bronzo a ... Secondo msn.com

violenza sessuale chiesta condannaViolenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per Pizzolato - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, accu ... msn.com scrive

violenza sessuale chiesta condannaAbusi sessuali su 4 pazienti in una casa di cura a Viterbo: chiesta condanna a 9 anni per un oss - Abusi sessuali su 4 pazienti in una casa di cura a Viterbo: chiesta condanna a 9 anni per un operatore socio- Secondo nursetimes.org

Rimini Comix, chiesti tre anni per il 19enne accusato di molestia su una cosplayer - Rischia una condanna a tre anni il giovane tunisino di 19 anni imputato per violenza sessuale in relazione a un episodio avvenuto durante l’edizione 2024 del ... Secondo chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Chiesta Condanna