Violento scontro frontale tra Borgonovo e Castello | due feriti

Violento scontro frontale tra due auto sulla sp 412 tra Borgonovo e Castelsangiovanni in zona Ca’ Verde nel pomeriggio di sabato 6 dicembre.Due i feriti soccorsi dai sanitari giunti sul posto con autoinfermieristica del 118 di Castello, ambulanza, Croce Rossa Borgonovo e ambulanza Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente sulla Feltrina, violento scontro tra un'auto e un furgone: feriti i conducenti - facebook.com Vai su Facebook

Tremendo frontale tra due auto sulla statale: i due conducenti finiscono in ospedale - Incidente a Ora: scontro frontale sulla statale per Termeno, due feriti soccorsi da Croce Bianca e vigili del fuoco. nordest24.it scrive

Violento scontro frontale tra due auto in paese (FOTO), in azione i soccorsi: due donne in ospedale - Violento scontro frontale tra due auto all'ora di pranzo di martedì 25 novembre, sulla statale 237 a Roncone: in azione i soccorsi, due donne trasportate in ospedale. Da ildolomiti.it

Incidente sulla Statale 275 nel Salento: scontro frontale tra due auto, morta una donna - Nel violento scontro frontale tra due auto è morta Anna Maria Fanciullo, 68enne di Surano. Segnala quotidianodipuglia.it

Scontro frontale a Paruzzaro, due feriti e traffico in tilt sulla statale “Biellese” - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arona, i tecnici dell’Anas e una pattuglia dei carabinieri (foto d'archivio) ... Lo riporta laprovinciadivarese.it

Scontro frontale tra due auto a Lovoleto, morto bambino di 7 anni - Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un bambino di 7 anni nella serata di ieri, 22 ottobre, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia. Segnala blitzquotidiano.it

Scontro tra due auto a Castrocielo: paura per una famiglia - Attimi di paura sabato sera, intorno alle ore 19:30, lungo la trafficata Via Leuciana di Castrocielo, dove si è verificato un violento scontro frontale- Riporta ilmessaggero.it