Violento attacco russo sulle città ucraine | colpite fabbriche e centrali tre missili su Kiev

Un pesante raid russo ha colpito stanotte diverse città ucraine, causando ingenti danni a infrastrutture civili e industriali. L'offensiva è iniziata poco dopo la mezzanotte e si teme possa proseguire fino all'alba. Testimoni hanno segnalato l'avvicinamento di bombardieri Tupolev armati di missili cruise. I danni più gravi si registrano a Fastov, centro industriale a circa 60 chilometri da Kiev, dove la stazione ferroviaria è stata rasa al suolo e una fabbrica meccanica colpita. Esplosioni sono state segnalate anche a Dnipro, Zaporizhzhia e Chernihiv. A Kiev, tre missili ipersonici Kinzhal hanno raggiunto la città, già bersagliata dai droni russi.

