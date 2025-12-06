Violentata mentre fa jogging arrestato 26enne | Aveva precedenti era in attesa di espulsione
L'aggressione all'ora di pranzo vicino a una ciclovia, il racconto della donna ha permesso di identificare l'uomo: «Le si è parato davanti mentre correva». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
