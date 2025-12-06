Villeneuve | Troppa pressione Norris rischia grosso Verstappen? È tra i più grandi

L'ex campione del mondo ha vinto un titolo in volata nel 1997, battendo Schumacher all'ultima gara: "Su Lando pesano i tanti errori, se la corsa al titolo è ancora aperta è solo per merito di Max.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Villeneuve: "Troppa pressione, Norris rischia grosso. Verstappen? È tra i più grandi"

Scopri altri approfondimenti

138 a 76: la dodicesima sfida del nostro gioco sui caschi premia quello di Gilles Villeneuve, che sconfigge quello di Jacques Villeneuve (ricordiamo tuttavia che ci saranno i ripescaggi). Proseguiamo con il sondaggio, per eleggere il casco di Formula 1 più bell - facebook.com Vai su Facebook

Villeneuve: "Troppa pressione, Norris rischia grosso. Verstappen? È tra i più grandi" - L'ex campione del mondo ha vinto un titolo in volata nel 1997, battendo Schumacher all'ultima gara: "Su Lando pesano i tanti errori, se la corsa al titolo è ancora aperta è solo per merito di Max... Segnala msn.com

Villeneuve: “Quello che è successo in Qatar può aiutare la McLaren ad Abu Dhabi” - Secondo Jacques Villeneuve quanto successo in Qatar può aiutare la McLaren nel gran finale di Abu Dhabi a Yas Marina ... Segnala formulapassion.it

Verstappen non sente la pressione: "Mondiale? Niente da perdere, già vinto 4 volte". Norris: "Non chiederò posizione a Piastri, ma al posto suo..." - Norris: "Non chiederò aiuti a Piastri, ma al posto suo... Segnala eurosport.it

Villeneuve: “Scommetto su Verstappen, Norris ha mostrato i muscoli, ma sarà nervoso” - 24: Max Verstappen ha dimezzato lo svantaggio da Lando Norris a Las Vegas per effetto della doppia squalifica delle McLaren per consumo eccessivo del fondo piatto. formulapassion.it scrive

A Piastri e Norris è venuto il braccino? Ora devono dimostrare di meritare il titolo - Anzi, la sensazione, è che abbiano iniziato a sentire troppa pressione e le loro prestazioni ne hanno risentito. Riporta sport.sky.it