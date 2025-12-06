Villaggi di Natale Tullio Solenghi Anastasia e Bergamo Winter Park | l’Immacolata in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel lungo fine-settimana dell’Immacolata. Fra gli appuntamenti spiccano il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, lo spettacolo “Pignasecca e Pignaverde” con Tullio Solenghi al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa e il musical “Anastasia” alla ChorusLife Arena. Da annotare, inoltre, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e gli artisti di strada a ChorusLife, il mercatino dell’antiquariato in Piazza Dante, Bergamo Winter Park alla Fiera, lo spettacolo “Frozen – Elsa e il castello di ghiaccio” a Colognola, la sagra dello zola e del bollito al Piazzale degli Alpini e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altre letture consigliate

MERCATINI e villaggi di Natale, ma non solo: guida agli eventi del fine settimana Una selezione degli appuntamenti in programma - facebook.com Vai su Facebook

Villaggi di Natale 2025: i più belli da scoprire a Roma ift.tt/vDxUGIl Vai su X

Villaggi di Natale, Tullio Solenghi, Anastasia e Bergamo Winter Park: l’Immacolata in città - Fra gli appuntamenti spiccano il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alp ... Secondo bergamonews.it

Solenghi legge Villaggio, ’Una serata pazzesca’ al Politeama - Tullio Solenghi sarà l’indiscusso interprete dell’anteprima del Festival Piazze d’Armi e di Città edizione 2025. Scrive lanazione.it

Pippo Baudo ricompare sui social, la foto con Tullio Solenghi e Massimo Lopez: come sta oggi il conduttore - Pippo Baudo torna sui social con una nuova foto insieme a due amici storici, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Lo riporta ilmessaggero.it

Pippo Baudo con Tullio Solenghi e Massimo Lopez: la foto del conduttore sui social è virale - Dopo un lungo periodo di assenza Pippo Baudo è tornato sui social in un post, che in breve tempo è diventato virale. Da ilgiornale.it

Pippo Baudo torna sui social, la foto con Tullio Solenghi e Massimo Lopez: “Quanto manchi alla tv”. Ecco come sta il conduttore - Merito di Tullio Solenghi e Massimo Lopez che sono andati a fargli visita e hanno pensato bene di condividere una foto di loro 3 abbracciati. Da ilfattoquotidiano.it

Massimo Lopez: “Mamma sognava che cantassi con Mina”/ Tullio Solenghi: “Anna Marchesini? Era sbalorditiva…” - Una ventata di comicità entra con piacevole prepotenza nello studio de La Volta Buona grazie alla presenza di Tullio Solenghi e Massimo Lopez; ancora insieme a teatro anche per tenere viva la memoria ... Lo riporta ilsussidiario.net