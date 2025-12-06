Villa Carlotta arte e natura Tre giorni di visite ed eventi

Immergersi nell’arte e nella natura, aspettando il Natale. Villa Carlotta apre le porte ai visitatori in questo ponte dell’Immacolata, da oggi sino a lunedì, con una serie di iniziative e la possibilità di visitare il museo e i giardini. Si parte stamattina con la visita speciale (ore 10,30) delle serre e del giardino d’inverno in compagnia di un giardiniere di Villa Carlotta, alla scoperta della natura nella stagione del riposo. Il percorso si concluderà con la visita alle serre costruite negli anni Settanta del Novecento, dove vengono custodite le essenze botaniche in quattro ambienti diversi: serra calda, serrone, serra fredda e serra delle piante grasse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Carlotta, arte e natura. Tre giorni di visite ed eventi

