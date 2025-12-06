Vildoza eroico tripla e rubata allo scadere | Virtus-Dubai gli highlights
Gli highlights della vittoria nel finale, 79-78, della Virtus Bologna contro Dubai nel 14esimo turno di Eurolega. Edwards trascina i suoi, ma è Vildoza a decidere la gara con due prodezza negli ultimi secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
