Vigili del Fuoco numeri record
Nel cuore del distaccamento di Cento, proprio lì dove i mezzi dei Vigili del Fuoco attendono ogni giorno il prossimo allarme, giovedì sera si è respirata un’emozione speciale con la celebrazione della loro patrona Santa Barbara. Un’attività testimoniata dai numeri del 2025 contati al distaccamento di Cento, attivo 24 ore su 24 coprendo i comuni di Cento, Bondeno, Terre del Reno ma, in emergenza, anche i comuni vicini. "Finora abbiamo avuto 757 interventi – ci dice il capodistaccamento Luca Grandi, a capo di 28 uomini tra cui anche uno con la qualifica particolare di guida di droni –, 128 incendi, 12 crolli o dissesti, 123 soccorsi a persone o recupero salme, 88 incidenti o rimozione ostacoli, 18 per danni da acqua, 386 altri interventi minori come fughe di gas o monossido di carbonio, recupero armi, aperture porte, ricerca persone, recupero beni, rimozione di vespe e altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VIGILI DEL FUOCO: 21.721 INTERVENTI NEL 2025 https://www.valsusaoggi.it/vigili-del-fuoco-21-721-interventi-nel-2025/ #torino #interventi #vigili #fuoco #likesplease #likesforlikes #valsusaoggi #valledisusa #valsusa #like #likes4likes #likes #likesreturned - facebook.com Vai su Facebook
"#vigilidelfuoco" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
I Vigili del Fuoco di Torino celebrano Santa Barbara, mentre i numeri del 2025 raccontano un impegno senza tregua - La celebrazione per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, quest’anno arriva mentre il Comando provinciale di Torino mette sul tavolo numeri che parlano più di qualunque discorso ufficiale: ... Da giornalelavoce.it
Verbania, la festa dei vigili del fuoco per la patrona Santa Barbara - Celebrazione di Santa Barbara con bilancio di un anno d’attività. Come scrive lastampa.it
Meteo estremo, incendi e dissesti: i numeri dei Vigili del Fuoco in Molise nel 2025 - 800 interventi dei Vigili del Fuoco in Molise nel 2025. Riporta primonumero.it
Vigili del fuoco, 20 interventi al giorno nel Padovano: 1075 incendi in un anno - Per 7186 volte hanno dovuto indossare i giubbotti, scendere giù dalla storica pertica e ... ilgazzettino.it scrive
Oltre 9.500 interventi per i vigili del fuoco: più soccorsi e incidenti - Giovedì 4 dicembre si festeggia la Patrona, poi la festa a febbraio. Scrive ecodibergamo.it
Vigili del fuoco permanenti, oltre 8.200 interventi in un anno - 247 interventi in un anno, quasi 23 operazioni al giorno, più di 3. Da ansa.it