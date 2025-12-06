Vigili del Fuoco numeri record

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del distaccamento di Cento, proprio lì dove i mezzi dei Vigili del Fuoco attendono ogni giorno il prossimo allarme, giovedì sera si è respirata un’emozione speciale con la celebrazione della loro patrona Santa Barbara. Un’attività testimoniata dai numeri del 2025 contati al distaccamento di Cento, attivo 24 ore su 24 coprendo i comuni di Cento, Bondeno, Terre del Reno ma, in emergenza, anche i comuni vicini. "Finora abbiamo avuto 757 interventi – ci dice il capodistaccamento Luca Grandi, a capo di 28 uomini tra cui anche uno con la qualifica particolare di guida di droni –, 128 incendi, 12 crolli o dissesti, 123 soccorsi a persone o recupero salme, 88 incidenti o rimozione ostacoli, 18 per danni da acqua, 386 altri interventi minori come fughe di gas o monossido di carbonio, recupero armi, aperture porte, ricerca persone, recupero beni, rimozione di vespe e altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

