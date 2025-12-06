"La priorità ora è vigilare sul pieno rispetto del principio della non opposizione e accompagnare con serietà l’evoluzione dell’azienda, affinché competenze e professionalità restino al centro di ogni scelta". Così Giuliano Caracini (foto), segretario Femca-Cisl Marche, dopo l’accordo tra azienda e sindacati, per la procedura di licenziamento avviata da Angelini Pharma ad Ancona. Tra le principali misure previste dall’accordo, il criterio della non opposizione al licenziamento; le ricollocazioni interne nei diversi siti del Gruppo, tramite percorsi dedicati pensati per assorbire competenze e professionalità; la tutela dell’accesso alla pensione, attraverso l’utilizzo di Naspi e strumenti di accompagnamento; il sostegno economico proporzionato, per accompagnare chi dovrà affrontare una transizione lavorativa; le terziarizzazioni gestite con gradualità, garantendo libertà di scelta, trasparenza e monitoraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vigileremo sull’accordo all’Angelini Pharma"