Proseguono i lavori di installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza previsti all’interno del pacchetto sicurezza urbana del Comune di Perugia. Stavolta tocca a San Vetturino, dove – da molto tempo – i residenti presi di mira decine di volte dai ladri, attendevano un segnale concreto da parte dell’Amministrazione. "Con questo intervento – dichiara Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza urbana – manteniamo una parola presa un anno fa con la comunità di San Vetturino. Una comunità che rappresenta un autentico esempio di protezione civica: grazie all’impegno costante del presidente dell’Associazione per la vigilanza dei residenti di San Vetturino, Gerardo Calvio, è stato costruito nel tempo un vero e proprio scudo civico, finanziato con risorse economiche raccolte tra i residenti e sostenuto da un’attività continua di collaborazione e scambio di informazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Videosorveglianza anche a San Vetturino