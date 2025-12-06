Videosorveglianza 33 nuove telecamere

Quasi mezzo milione per ampliare la rete di videosorveglianza della Bassa Romagna. L’ Unione dei Comuni ha infatti ottenuto un cofinanziamento statale di 249.342,03 euro a questo scopo, classificandosi al 69esimo posto in graduatoria al bando 2025 del ministero dell’Interno dedicato al cofinanziamento di nuovi impianti di videosorveglianza. Nello specifico, il progetto finanziato prevede l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza nei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo e Cotignola, attraverso l’installazione di 33 nuove telecamere e 12 varchi stradali per il riconoscimento delle targhe dei mezzi in transito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Videosorveglianza, 33 nuove telecamere

