VIDEO&FOTO Dugenta inaugurato il Museo dell’ambiente ‘Cultura della legalità’
Tempo di lettura: 3 minuti di Tracy Di Piro Una sentita partecipazione da parte di istituzioni civili, militari e religiose ha accompagnato la cerimonia di inaugurazione del Museo dell’ambiente “Cultura della legalità” a Dugenta, che si è svolta ieri, 5 dicembre, presso Piazza Mercato. Il progetto è stato finanziato dai fondi PON (2014-2020) del Ministero dell’Interno ed è dedicato e intitolato a Falcone e Borsellino, i due giudici vittime di mafia e simbolo di chi ha lottato e dato la vita per la giustizia e la legalità. La realizzazione del museo rappresenta un orgoglio per l’attuale amministrazione del Comune di Dugenta, guidato dal sindaco Clemente D i Cerbo, e “ un segnale forte della presenza delle istituzioni a favore della comunità ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
