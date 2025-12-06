VIDEO | Ricerche in quota grazie al bel tempo ma nessuna traccia del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore

Nuova fase operativa in quota per cercare Karol Brozek, il 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore ormai da oltre 15 giorni. Le favorevoli condizioni meteo di oggi, sabato 6 dicembre, hanno consentito ai tecnici del soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo, al personale del Sagr e ai vigili. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

