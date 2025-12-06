VIDEO Milano Cortina al via con Paltrinieri il viaggio della fiaccola olimpica

Golssip.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuotatore ha acceso la fiaccola al Foro Italico e l'ha poi affidata a Elisa Di Francisca. Da lei il passaggio a Gianmarco Tamberi, poi è stato il turno di Achille Polonara per l’uscita dallo stadio dei Marmi. 🔗 Leggi su Golssip.it

video milano cortina al via con paltrinieri il viaggio della fiaccola olimpica

© Golssip.it - VIDEO / Milano Cortina, al via con Paltrinieri il viaggio della fiaccola olimpica

Contenuti che potrebbero interessarti

video milano cortina viaMilano Cortina 2026, il 'torch kiss' davanti all'Ambasciata di Francia VIDEO - Il momento in cui la torcia olimpica passa davanti all’ambasciata francese in italia in Piazza Farnese a Roma, a simboleggiare l’ideale passaggio di consegna tra Parigi 2024 e ... Segnala ilgazzettino.it

video milano cortina viaMilano-Cortina 2026: la fiamma olimpica passa dal Vaticano - La torcia è arrivata su via della Conciliazione poco prima di ... Secondo msn.com

IL VIDEO. Milano-Cortina, Mattarella accende il braciere con la fiamma olimpica - Nella piazza del Quirinale, a Roma, la cerimonia d'inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica dei Giochi di Milano- Scrive msn.com

video milano cortina viaVideo. Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Roma - Al via la staffetta che toccherà tutte le province italiane fino alla cerimonia di apertura del 6 febbraio ... Scrive it.euronews.com

video milano cortina viaMilano Cortina 2026, accensione Fiamma olimpica a Roma - La fiamma olimpica è stata accesa il 5 dicembre in Piazza del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e della presidente del CIO Kirsty Coventry, dando il via al viaggio in Italia ve ... Come scrive tg24.sky.it

Milano Cortina 2026, parte il viaggio della fiaccola olimpica. Paltrinieri apre la staffetta: «Una volta l’Olimpiade fermava le guerre…» – Il video - Il campione di nuoto ha ceduto la torcia all'olimpionica di Fioretto Elisa Di Francisca che, a sua volta, ha passato il testimone a Tamberi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Milano Cortina Via