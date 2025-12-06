VIDEO L' incitamento al Grifo alla vigilia del derby
Il derby con la Ternana riveste un'importanza fondamentale nell'economia della stagione e i tifosi del Perugia come sempre decidono di fare la propria parte.Erano circa in quattrocento che hanno assistito alla rifinitura della squadra all'antistadio. Cori di incitamento e sventolio di bandiera. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pianetagenoa1893.net. . LIVE PIANETAGENOA1893.NET - LA VOCE DEL PATRONE ROSSOBLU' Francesco Patrone commenta il finale di Atalanta-Genoa - Il SALOTTO DEL GRIFONE con Giorgio Guerello ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un' - facebook.com Vai su Facebook