VIDEO Il rosso più surreale della storia? Espulso per colpa delle mutande. Scena surreale a Bhubaneswar: prima ancora di entrare in campo, il capitano del Goa Iker Guarrotxena viene espulso nel tunnel per. intimo non regolamentare! I boxer blu non piacevano all’arbitro Mondal. Cambia mutande sul posto, protesta e rosso diretto. Goa in 10 prima del fischio d’inizio, ma poi dilaga 5-2. 🔗 Leggi su Golssip.it
