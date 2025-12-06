Vicenza morta Diana Canevarolo | era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

(Adnkronos) – È morta, Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue giovedì all’alba nel cortile di casa a Torri di Quartesolo (Vicenza). Il decesso è stato decretato oggi pomeriggio, al termine dell'iter di accertamento della morte cerebrale da parte del reparto di Rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

È ritenuto falso un certificato medico di abilitazione all'attività agonistica #AnnaZilio, la runner di Vicenza morta nel sonno pochi giorni prima la scomparsa di un altro corridore della sua stessa squadra - facebook.com Vai su Facebook

Diana Canevarolo è morta: speranze finite per la 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa. Resta un giallo come si sia ferita - Le speranze erano flebili fin dal primo momento, quando all'alba di giovedì 4 dicembre era stata trovata esanime in una pozza di sangue nel cortile ... ilgazzettino.it scrive

È stata dichiarata morta Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante a Torri di Quartesolo - Intanto nelle prossime ore è atteso un nuovo sopralluogo all'interno dell'abitazione ... Come scrive rainews.it

È morta la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa a Vicenza: “Profonda ferita alla testa” - È morta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che giovedì scorso era stata trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di ... Segnala fanpage.it

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito - (Adnkronos) – È morta, Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue giovedì all’alba nel cortile di casa a Torri di Quartesolo (Vicenza). Lo riporta pianetagenoa1893.net

Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia - La donna di 49 anni era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a ... Da msn.com

Diana Canevarolo in coma a Vicenza: grave incidente o violenza? - Indagini aperte tra caduta accidentale e possibile azione di terzi. Riporta nordest24.it