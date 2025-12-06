Vicenza la 49enne ferita nel cortile è morta | resta un mistero la ferita alla testa

L’alba di giovedì in via Zara, a Torri di Quartesolo, è diventata il punto drammatico di una vicenda che ora cambia completamente peso: Diana Canevarolo, 49 anni, trovata riversa nel cortile della sua palazzina, accanto ai garage, dentro una pozza di sangue, è morta. Era stata soccorsa priva di sensi, con una ferita profonda alla testa e condizioni già gravissime, tanto da essere trasferita subito in Rianimazione all’ospedale San Bortolo. Nel pomeriggio i medici avevano accertato la morte cerebrale e, concluse le sei ore di osservazione previste dal protocollo, in serata è arrivata la conferma ufficiale del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

