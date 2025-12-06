Vicenza è morta la donna trovata riversa in una pozza di sangue Interrogati il compagno e il figlio
È morta la donna di 49 anni ritrovata riversa in una pozza di sangue giovedì mattina nel cortile di casa Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale della donna. Quindi, trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale berico, i sanitari ne hanno dichiarato la morte clinica. Secondo quanto si è appreso, la procura di Vicenza avrebbe già disposto l’autopsia sul cadavere il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda. 🔗 Leggi su Open.online
È ritenuto falso un certificato medico di abilitazione all'attività agonistica #AnnaZilio, la runner di Vicenza morta nel sonno pochi giorni prima la scomparsa di un altro corridore della sua stessa squadra - facebook.com Vai su Facebook
È morta la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa a Vicenza: “Profonda ferita alla testa” - È morta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che giovedì scorso era stata trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di ... Si legge su fanpage.it
