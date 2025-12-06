Vicenza è morta la donna trovata riversa in una pozza di sangue Interrogati il compagno e il figlio

È morta la donna di 49 anni ritrovata riversa in una pozza di sangue giovedì mattina nel cortile di casa Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale della donna. Quindi, trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale berico, i sanitari ne hanno dichiarato la morte clinica. Secondo quanto si è appreso, la procura di Vicenza avrebbe già disposto l’autopsia sul cadavere il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda. 🔗 Leggi su Open.online