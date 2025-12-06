Viale della Vittoria commercio a rischio

"Rivolgiamo un appello diretto all’assessore alle Attività economiche, Emanuela Marguccio, affinché possa prendere visione della situazione del Viale e delle ricadute che le scelte progettuali per la riqualificazione potrebbero avere sul tessuto commerciale e produttivo della zona". Così Confartigianato e Cna Jesi, dopo "aver preso visione delle osservazioni dell’amministrazione comunale riguardo al progetto di riqualificazione di Viale della Vittoria ". "Vogliamo ribadire con forza – rimarcano - alcune preoccupazioni già espresse nei tavoli di confronto e non superate. La sicurezza stradale è un obiettivo che condividiamo, tuttavia riteniamo che il restringimento delle carreggiate del Viale possa produrre effetti opposti rispetto a quelli prospettati nella presentazione del progetto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Viale della Vittoria, commercio a rischio"

