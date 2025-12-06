Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di atto infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulla rete della Regione da segnalare solamente sul tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino circolazione è tornata regolare verso Fiumicino Dopo la rimozione dell'incidente avvenuto all'altezza dell'uscita nuova fiera di Roma in chiusura vi ricordiamo che domani 7 dicembre si terrà la seconda domenica ecologica della stagione invernale 225 226 previsto quindi lo stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde dalle 7:30 alle 12 e dalle 17 alle 20 rimodulata La fascia al Meridiana per favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori attesi allo stadio Olimpico è la partita Lazio Bologna in programma alle 18 da Chiara Chiavari data l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

