Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla Roma Fiumicino con coda tra il raccordo anulare Ponte Galeria in direzione Fiumicino che possiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo e traffico intenso code tra Portonaccio il bivio per la penitenziale est in direzione centro su azione Roma Sud rallentamenti tra Torrenova e del raccordo anulare in direzione di quest'ultimo in chiusura per il trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi prevista intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana Inoltre attive Tellini di bus Apri Muro la P2 e la 100 le linee fizan attiva e tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 da Chiara Chiavari da fare infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 18:40