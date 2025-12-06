Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 18 | 10
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare carreggiata esterna per traffico presenti code a tratti tra le uscite di Ardeatina e Roma Sud mentre interna presenti rallentamenti tra Flaminia Salaria Poi tra Nomentana e Tiburtina e lentamente interessano anche diramazione Roma Sud tra Torrenova e del raccordo anulare in direzione di quest'ultimo tratto Urbano della Roma Teramo code tra Portonaccio e Dio per la tangenziale in direzione centro in chiusura il trasporto ferroviario proseguo in questo fine settimana i lavori legati alla nuova fermata del Pigneto fino a domani domenica 7 dicembre la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subisce modifiche le linee fl1 Fiumicino aeroporto fl3 Roma si fanno Viterbo sono limitate con i treni che hanno origine a Roma Ostiense regolare invece il servizio Leonardo Express da chiamare da stare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
