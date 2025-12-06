Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su Albano della Roma Teramo ma sto incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Portonaccio e Fiorentini in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sul raccordo presente i rallentamenti in carreggiata esterna tra Appia Roma Sud mentre interna si rallenta tra Flaminia e Salaria in chiusura il trasporto ferroviario che seguono in questo fine settimana i lavori legati alla nuova fermata di Pigneto fino a domani domenica 6 dicembre la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina a Roma Ostiense subisce modifiche le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 Roma Cesano Viterbo sono limitate con i treni che hanno origine a regolare invece il servizio Leonardo Express da chiamare d'arte l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

