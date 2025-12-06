Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su Albano della Roma Teramo ma sto incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Portonaccio e Fiorentini in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sul raccordo presente i rallentamenti in carreggiata esterna tra Appia Roma Sud mentre interna si rallenta tra Flaminia e Salaria in chiusura il trasporto ferroviario che seguono in questo fine settimana i lavori legati alla nuova fermata di Pigneto fino a domani domenica 6 dicembre la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina a Roma Ostiense subisce modifiche le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 Roma Cesano Viterbo sono limitate con i treni che hanno origine a regolare invece il servizio Leonardo Express da chiamare d'arte l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
#Roma #viabilità #Atac Tra cerimonie religiose e riti laici: come Roma celebra l’8 dicembre. Il programma di trasporti e viabilità in occasione della festa dell’Immacolata romamobilita.it/it/node/27159 Vai su X
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 09:40 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata ... romadailynews.it scrive
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Scrive rainews.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Da rainews.it