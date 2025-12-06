Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un saluto e per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma dov'è un incidente la causa delle code tra Portonaccio e Fiorentini in direzione raccordo anulare se sappiamo sul raccordo pesanti rallentamenti in carica per terra tra Appia e diramazione Roma nord mentre in in una si rallenta tra famiglia e Salaria in chiusura per il trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico sabato la domenica è nei giorni festivi prevista una intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana Inoltre attive tre linee bus gratuita circolari da Priula freddo e l'accento le linee sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 da Chiara chiamare da stare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
