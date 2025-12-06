Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità non sono trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra Cassia bis e Salaria è più avanti con la tratti per traffico intenso tra Nomentana e A24 roma-teramo in esterna con le attratti da Roma Fiumicino e Pontina più avanti da Valentina e diramazione Roma Sud A1 firenze-roma Coda a tratti per traffico intenso tra Ponzano Romano you're the verso Firenze sotto l'albero della 24 Roma Teramo dista in fila tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima Infine per il traffico verso sulla diramazione Roma Sud Tor Vergata Raccordo Anulare e code Inter incidente sulla Statale Appia tra l'aeroporto di Ciampino e raccordo anulare Daniele Siri un'altra lista mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

