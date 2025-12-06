Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti tra il bivio con la diramazione Roma sud e Ponzano Romano In quest'ultima direzione sempre sulla A1 ma sulla direttrice Roma Napoli a tratti della A24 roma-teramo e Valmontone verso Napoli sul cellulare in carreggiata interna si sta in coda per un incidente tra Cassia bis e Salaria mentre in cantiere esterna code a tratti questa volta per traffico intenso tra via del Mare Pontina è più avanti tra Laurentina diramazione Roma Sud andiamo soltanto il 24 Roma Teramo dove si sta in coda tra Portonaccio e tangenziale est In quest'ultima direzione mi fine veri traffico verso Roma Cody sulla diramazione Roma Sud Tor Vergata Raccordo Anulare e code per incidente sulla Statale Appia aeroporto di Ciampino e raccordo anulare ateniesi le altre info mobilità momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 12:25