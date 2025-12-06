Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma un incidente causa Cotral con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano In quest'ultima direzione sulla diramazione Roma nord si rallenta per traffico intenso tra raccordo anulare a Settebagni verso la A1 Firenze Roma andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cosa tratti da Laurentina diramazione Roma sud è interna si sta in fila tra Cassia bis e Salaria ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove si sta in coda tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima per il traffico verso la capitale sulla di Roma su decoder a Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione infine sulla Appia code per un incidente dall'aeroporto di Ciampino e Raccordo Anulare verso quest'ultimo Daniele Sirio e altra info mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Roma #viabilità #Atac Tra cerimonie religiose e riti laici: come Roma celebra l’8 dicembre. Il programma di trasporti e viabilità in occasione della festa dell’Immacolata romamobilita.it/it/node/27159 Vai su X
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
