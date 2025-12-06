Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma un incidente causa Cotral con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano In quest'ultima direzione sulla diramazione Roma nord si rallenta per traffico intenso tra raccordo anulare a Settebagni verso la A1 Firenze Roma andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cosa tratti da Laurentina diramazione Roma sud è interna si sta in fila tra Cassia bis e Salaria ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove si sta in coda tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima per il traffico verso la capitale sulla di Roma su decoder a Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione infine sulla Appia code per un incidente dall'aeroporto di Ciampino e Raccordo Anulare verso quest'ultimo Daniele Sirio e altra info mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 11:25