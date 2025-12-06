Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Salaria Dopo un incidente provo nelle due direzioni all'altezza di Settebagni andiamo sulla diramazione Roma sud dove ti rallenta questa volta per traffico intenso tra raccordo e Settebagni In quest'ultima direzione li portiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo gattina è diramazione Roma Sud in carreggiata interna senza situazione tra Cassia bis e Salaria sulla Casilina code a tratti nelle direzioni tra Borghesiana e finocchio in chiusura gli eventi della capitale per domani di avvio del viaggio della fiamma Olimpica fino alle ore 11 di oggi sabato 6 dicembre sarà chiuso al traffico viale Paolo Boselli nella zona del Foro Italico Inoltre deviato il legno e buste 32 e 168 non passeranno davanti al Ministero degli Esteri la linea 628 sarà invece limitata il capolinea si sposta dalla Farnesina a Piazza Mancini Daniele Cirio e altre info mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione ultimo aggiornamento sul servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
