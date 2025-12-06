Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per tra intenso tra Appia e diramazione Roma sud e più avanti tra Prenestina e A24 roma-teramo passiamo gli eventi della capitale per la cerimonia di avvio del viaggio della fiamma Olimpica fino alle ore 11:30 di oggi sabato 6 dicembre sarà chiusa al traffico viale Paolo Boselli nella zona del Foro Italico Inoltre deviate le linee bus 32 e 168 che non passeranno davanti al Ministero degli Esteri la linea 628 sarà invece limitata il capolinea si sposta dalla Farnesina a Piazza Mancini in chiusura trasporto ferroviario proseguo in questo fine settimana e lavori di RFI legati alla nuova fermata di Pigneto fino a domani domenica 7 dicembre la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina Roma Ostiense subisce modifiche le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano Viterbo sono limitate con i treni che hanno origine a Roma Ostiense regolare invece inizio Leonardo Express a Daniele 0 e altra info mobilità momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

