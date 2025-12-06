Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 08 | 40
Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale ma siamo agli eventi nella capitale per la cerimonia di avvio del viaggio della fiamma Olimpica fino alle ore 11:30 di oggi sabato 6 dicembre sarà chiuso il traffico viale Paolo Boselli nella zona del Foro Italico Inoltre deviati linee bus 32 e 168 che non passeranno davanti al Ministero degli Esteri la linea 628 sarà invece limitata il capolinea si sposta dalla Farnesina a Piazza Mancini in una trasporto ferroviario prese con questo fine settimana i lavori di RFI legati alla nuova fermata di Pineto fino a domani domenica 7 dicembre la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subirà modifiche fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 Roma Cesano Viterbo saranno limitate con i treni che hanno origine a Roma Ostiense regolare invece il servizio Leonardo Express nelle Serie A tranne infomobilità momento Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
