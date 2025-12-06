Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-12-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si sta in coda per l'intenso traffico tra Casilina e doppia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Laurentina ed Appia sul tratto urbano con altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Tiburtina un incidente rallenta il traffico tra Tivoli Terme e Tivoli nei due sensi di marcia in via Nomentana si rallenta a Tor Lupara via Valle dei Corsi e a Nomentana bis nelle due direzioni in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di via Prenestina grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona radiologica ed Astral infomobilità tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
