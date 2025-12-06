Via Viotti | i portici sono diventati rifugio di fortuna
In via Viotti, nel cuore di Torino, la progressiva desertificazione commerciale ha lasciato un segno evidente. Le serrande abbassate di diversi negozi hanno trasformato i portici della via — situata tra i due “salotti” cittadini di piazza San Carlo e piazza Castello — in un’area sempre più “depressa”, dove diverse persone senza dimora trovano riparo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
