In via Viotti, nel cuore di Torino, la progressiva desertificazione commerciale ha lasciato un segno evidente. Le serrande abbassate di diversi negozi hanno trasformato i portici della via — situata tra i due “salotti” cittadini di piazza San Carlo e piazza Castello — in un’area sempre più “depressa”, dove diverse persone senza dimora trovano riparo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Via Viotti: i portici sono diventati rifugio di fortuna