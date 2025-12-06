Via libera dagli USA alla vendita di missili all’Italia | accordo da 301 milioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Autorizzazione ufficiale dal Dipartimento di Stato. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la possibile vendita all’Italia di missili aria-terra a lungo raggio, insieme alle relative attrezzature di supporto, per un valore complessivo stimato di 301 milioni di dollari. Il nulla osta è stato formalmente comunicato al Congresso dall’ Agenzia americana per la cooperazione alla sicurezza della Difesa, passaggio previsto per questo tipo di operazioni militari internazionali. Missili prodotti da Lockheed Martin. I sistemi d’arma oggetto dell’accordo sono missili aria-terra con gittata estesa prodotti dalla Lockheed Martin, uno dei principali gruppi industriali del settore della difesa a livello globale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
