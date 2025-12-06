Via la tassa per aiutare gli aeroporti in Romagna | come funziona perché in verità non viene abolita e chi pagherà
In cosa consiste il recente annuncio del presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale di voler “abolire” quella che è stata definita - nel comunicato ufficiale - la “council tax” per i piccoli aeroporti? Che benefici darà e a chi? E soprattutto, quanto costerà e chi pagherà?La svolta per i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
