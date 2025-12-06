Da alcuni anni via Kennedy, a Bollate, e via Beccaria, tra Cormano e Paderno Dugnano, sono usate solo per raggiungere gli svicoli della A52, vale a dire l’Autostrada della Tangenziale Nord, dai rispettivi Comuni, ma non li collegano direttamente, tra le lamentele dei residenti pendolari e le richieste di un’arteria viabilistica da parte delle amministrazioni locali del territorio. Ebbene, in queste ultime settimane del 2025 la tanto attesa soluzione è arrivata; il consiglio comunale di Bollate, una settimana fa, ha deliberato la realizzazione del tratto stradale necessario, mentre la giunta di Cormano ha approvato, poche ore fa, lo schema di accordo tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Bollate per la sua costruzione, in grado di unire via Beccaria e via Kennedy, utilizzando il sottopasso realizzato da Serravalle per convertire la ex-superstrada "Monza-Rho" in A52. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Beccaria collegata a via Kennedy. Approvati i lavori per il raccordo