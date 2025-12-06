Via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo la fine di un incubo | rimosso il cantiere e strada riaperta

Questa mattina è stata ufficialmente riaperta via Appia. I lavori Eav sarebbero stati completati e i mezzi hanno ripreso a circolare liberamente all’altezza dell’uscita dell’Asse Mediano e del caseificio Terracciano. I tempi di riapertura promessi dall’ente regionale qualche settimana fa sono stati rispettati. C’è stata solo la proroga di qualche giorno a causa delle piogge . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

