Via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo la fine di un incubo | rimosso il cantiere e strada riaperta

Teleclubitalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stata ufficialmente riaperta via Appia. I lavori Eav sarebbero stati completati e i mezzi hanno ripreso a circolare liberamente all’altezza dell’uscita dell’Asse Mediano e del caseificio Terracciano. I tempi di riapertura promessi dall’ente regionale qualche settimana fa sono stati rispettati.  C’è stata solo la proroga di qualche giorno a causa delle piogge . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

